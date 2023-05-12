Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan Anneler Günü'nde Belediye Çalışanı Anneleri Unutmadı

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, Anneler Günü nedeniyle belediye çalışanı annelere çiçek sürprizi yaptı.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen sürprizle geceden masalarına bırakılan çiçekleri sabah işe geldiklerinde gören belediye çalışanı anneler, hatırlanmanın mutluluğunu yaşadılar.

Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, ilçedeki huzurevlerinde kalan anneleri ve şehit annelerini de ziyaret edecek.

"ANNELERİMİZ EN DEĞERLİMİZ"

Annelerin yerinin doldurulamayacağını belirten Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Anneler Günü kapsamında belediyede birlikte çalıştığımız ve anne olan çalışma arkadaşlarımıza bu özel gün vesilesiyle çiçek sürprizinde bulunduk. İlçemizde yer alan huzurevlerindeki annelerimiz ve şehit annelerimizi de unutmadık, onlarla da bir araya geleceğiz. En değerli varlıklarımız olan annelerimiz için ne yapsak az. Menderes Belediyesi olarak her kesimin sesi olarak sürdürdüğümüz çalışmalarımızda önceliğimizi annelerimiz ve kadınlarımız için veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bir anne dünyayı değiştirebilir. Bu vesileyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde hanım olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum" diye konuştu.