Melikgazi Belediyesi Salça Günleri Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen salça kaynatma etkinliği Mimarsinan Evliyalar bölgesinde devam ediyor. Başkan Mustafa Palancıoğlu, etkinlikte her şeyin vatandaşlar için hazırlandığını belirtti. Salça günlerine bu sene rekor sayıda başvuru olduğunu ve yaklaşık 12-13 bin nüfusa hizmet verdiklerini söyledi.

Melikgazi Belediyesince iki ayrı bölgede gerçekleştirilen salça kaynatma etkinliği Mimarsinan Evliyalar bölgesinde devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, salça günleri kapsamında kazanından domates satışına, domates çekiminden tuzuna kadar her şeyi vatandaşlar için hazırladıklarını belirtti.

Salça günlerinin bu sene dördüncüsünü düzenlediklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk biz başlattık ve şu anda da devam ediyor. Burada 50 bakır kazanımız kaynıyor. Bu sene rekor sayıda başvuru var. Geçen sene 1000 aileyi geçmiştik, bu sene 3 bin aileyi geçtik. Yani bu sene yaklaşık 12-13 bin nüfusa hizmet veriyor durumdayız. Bütün ilçelerden gelen vatandaşlarımız var. Burada vatandaşlarımız aileleri ile güzel vakit geçiriyor, kaynaşıyor. Bir aydır Belsin Kocatepe mahallemizdeydik. 3 hafta kadar da buradayız. 24 saat arkadaşlarımız burada hizmet veriyor. 100'ün üzerinde personelimiz alanda çalışıyor. Vatandaşlarımız son derece memnun."