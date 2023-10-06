Melbourne'de havadan görüntülenen gün doğumu kartpostallık manzaralar

Avusturalya'nın Melbourne kentinde gökdelenlerin ve sislerin arasında havadan görüntülenen gün doğumu kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti ve ülkenin en kalabalık ikinci şehri Melbourne'de gün doğumu havadan görüntülendi. Sise bürünen kentteki eşsiz gündoğumu görüntüleri kendine hayran bıraktı. Kızıla bürünen gökyüzünde yükselen ve bulutların arasında kalan gökdelenler ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Zaman atlatmalı çekim tekniği ile dronla kaydedilen görüntüler, büyük beğeni topladı. - MELBOURNE