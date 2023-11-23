Megakent İstanbul'u bırakan çiftçi, Mardin'de gül ve lavanta ekimi yapıyor

MARDİN - Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra memleketi Mardin'e gelen Şahin Karademir, 4 yıl boyunca uzun uğraşlar sonucu babasından kalan tarlayı temizledikten sonra 200 dönüme gül ve lavanta ekimi yapıyor.

1996 yılından bu yana kozmetik işleriyle uğraşan Şahin Karademir, 2014 yılında memleketi Mardin'i kalkındırmak için gül ve lavanta ekimi yapmaya geldi.

Daha önceden sadece satışını yaptığını belirten Karademir, 2014 yılında bu ürünlerin hammaddesini üretmekle ilgili bir düşüncesi olduğunu ve bu düşüncesini köyünde gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Bu iş için 2 yıl boyunca çeşitli araştırmalar yaptığını belirten Karademir, arazilerin babasından kaldığını ve arazilerin şartları çok zor olduğunu dile getirdi.

Hepsinin taşlık bölge olduğunu aktaran Karademir, şöyle konuştu:

"Büyük iş makineleriyle belli bir duruma kadar getirdim. Bu hale getirmek 4 yılımı aldı. Bölgeye yeni geldiğim için insanlar beni tanımıyorlardı. Aile büyüklerimizi tanıyorlardı. Bu işi yapacağımı söyleyince çok şaşırdılar. Gülden ne yapılabilir niye ekleyeceksiniz gibi şeyler konuşmalar çok söylendi. Doğal olarak böyle bir işi kimse yapmadığından dolayı bu bölgede ve ilk ilk defa duydukları için şaşırdılar. Ben işimi severek ve onları da bilgilendirmek adına işimi anlattım. Kozmetiğin ham maddesi olduğunu ve kullandığımız parfümlerin içinde bu gül yağının esansının kullanıldığını, tıbbi aromatik bitkiler olduğunu aktardım."

Bin yıl önce Mezopotamya'da aslında varlığı olan ama yüzyıllar önce kaybettiğimiz gülü memleketime bu vesileyle getirmiş oldum" diyen Karademir, "Çok mutlu oldum ama tabi bu 4 yıllık süreçte o taşları yerinden söktüm, set haline getirdim. İlk olarak 2020 yılında bu projemi bitirdim. İlk başta o kimisinin inanmıyoruz dediği işi başardım. Şu an üçüncü arazimi yapıyorum. Orada da 10 gün sonra güllerimizi ekeceğiz. Mayıs ayında güllerimizi alacağız. Fidan olarak ekiyoruz bu bölgede böyle bir yenilik yaptık. Diğer insanların da gelip kendi köyünde bir şeyler yapsa çok daha iyi olur. İnsanlar en başından bu yana özveriyle girip mutlu bir şekilde işimi de severek yaptığımı gördüklerimden dolayı aramızda çok da böyle iyi gönül bağları oldu. Kendi köylümüz yan köylümüz ve çalışan insanlar ile bu şekilde birbirimizi severek devam ediyoruz" dedi.

200 dönüm bitmek üzere olduğunu, yeni yer için ekim alanını hazırladıklarını aktaran Karademir, "Daha önce de 200 dönüme yakın ekim yaptım. Daha çok gül ekimi yapıyorum. Lavanta güle oranla daha az. Çünkü gül üzerine odaklandım ama lavanta da gerçekten görsel olarak çok güzel. İleride talepte olursa ona da yoğunlaşırım. Sabır isteyen bir iş. Bir anda olabilecek bir iş olmadığından dolayı bu zorluklar oldu. Arazi çok sarp ve kayalık çıktı. Dağlık bölge olduğu için çevremizdeki insanların söylemleri burada gül yetişmez oldu. Ama zorlukları atlattık ve başardık" ifadelerini kullandı.