Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çekilen mavi ay görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı. Sabah ezanı ile birleşen bu görüntüler, ayrı bir güzellik oluşturdu. Mavi ay, nadir olarak görülen bir olaydır ve bu kez Muğla'da en ince detaylarına kadar görüntülendi.

' Mavi Ay' Muğla'da renkli görüntülere sahne oldu

Sabah ezanı ile birleşen Mavi Ay görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı

MUĞLA - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde mavi ay görüntüleri izleyenleri hayran bırakırken, çekimlerin sabah ezanı ile birleşmesi görüntülere ayrı bir güzellik kattı.

Muğla'da çekilen mavi ay en ince detaylarına kadar görüntülendi. Türkiye genelinde gece saatlerinde net olarak görünen mavi ayın görüntüsü izleyenleri mest etti. Mavi ayın en büyük ve en güzel halinin kaydedildiği görüntüler, sabah ezanı ile birleşince ortaya farklı bir güzellik çıktı. Muğla'da görünen mavi ay adeta görsel şölen oluşturdu. Dünya'dan 357 bin 344 kilometre uzakta olan ay gece saatlerinde Dünya'ya uzaklığı 186 kilometre yakında görüntülendi.

Dünya'da nadir olarak görüldüğünü ifade eden doğa fotoğrafçısı Taner Genel, "Bu süper ay her ay bir kez görünen dolunaylardan çok farklı. 2-3 yılda bir gerçekleşiyor. Mavi ay, adı verilen süper Ay'ın renginin değiştiği anlamına gelmez. Normal zamanda ay dünyaya 357 bin 344 kilometre uzaklıkta ama bugün gerçekleşen ay Dünyaya 186 kilometre daha yakın" dedi.