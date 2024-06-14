MasterChef Tunahan kimdir? 2024 Masterchef Tunahan Çoban kaç yaşında, nereli? #129300

2024 MasterChef yeni bölümü il TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Tunahan Çoban kimdir? Masterchef 2024 Tunahan Çoban kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara geliyor.

TUNAHAN ÇOBAN KİMDİR?

31 yaşında olan Tunahan evli bir çocuğu var. Osmaniyeli olan Tunahan Aşçılık yapıyor.