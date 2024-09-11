MasterChef Kırlangıç Buğulama tarifi! En güzel Kırlangıç Buğulama tarifi! Kırlangıç Buğulama tarifi nasıl yapılır? Kırlangıç Buğulama için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kırlangıç Buğulama aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kırlangıç Buğulama tarifi nasıl yapılır? Kırlangıç Buğulama nedir? Kırlangıç Buğulama nasıl yapılır, Kırlangıç Buğulama yapılırken nelere dikkat edilir

MAZLEMELER

1 çorba kaşığı krema 1 adet kesme şeker Tuz 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri Balık suyu için: 1 adet kırlangıcın başı, kuyruğu ve kılçığı 1 adet soğan 4-5 adet kereviz yaprağı l Tuz

1 adet temizlenmiş ve filetosu çıkarılmış küçük boy kırlangıç

50 gram tereyağı

Yarım soğan

Yarım sarımsak

1 adet domates

100 gram mantar

1 adet sivri biber

KIRLANGIÇ BUĞULAMA NASIL YAPILIR?