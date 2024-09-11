MasterChef Kırlangıç Buğulama tarifi! En güzel Kırlangıç Buğulama tarifi! Kırlangıç Buğulama tarifi nasıl yapılır? Kırlangıç Buğulama için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kırlangıç Buğulama hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kırlangıç Buğulama hazırladı. Peki, Kırlangıç Buğulama tarifi nedir? Kırlangıç Buğulama nasıl yapılır? Kırlangıç Buğulama nedir?
Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kırlangıç Buğulama aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kırlangıç Buğulama tarifi nasıl yapılır? Kırlangıç Buğulama nedir? Kırlangıç Buğulama nasıl yapılır, Kırlangıç Buğulama yapılırken nelere dikkat edilir
MAZLEMELER
1 çorba kaşığı krema
1 adet kesme şeker
Tuz
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Balık suyu için:
1 adet kırlangıcın başı, kuyruğu ve kılçığı
1 adet soğan
4-5 adet kereviz yaprağı l Tuz
1 adet temizlenmiş ve filetosu çıkarılmış küçük boy kırlangıç
50 gram tereyağı
Yarım soğan
Yarım sarımsak
1 adet domates
100 gram mantar
1 adet sivri biber
KIRLANGIÇ BUĞULAMA NASIL YAPILIR?
- Öncelikle tereyağını tavaya alıp eritin. Küp doğranmış soğan, kıyılmış sarımsak, rendelenmiş domates, doğranmış mantar ve kıyılmış sivri biberi ekleyip 10 dakika soteleyin.
- Yarım su bardağı balık suyu için balık parçaları, soğan, kereviz yaprağı, tuz ve yeteri kadar suyu kaynatıp, suyunu süzün. Balık suyu, kırlangıç, krema, kesme şeker ve tuzu tavaya ekleyip, 10 dakika pişirin. Karışımı fırına dayanıklı bir kaba alın. Üzerine kaşar peyniri serpiştirin.
- Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika pişirin. Kıyılmış maydanoz ve domatesle süsleyip, sıcak olarak servis edin