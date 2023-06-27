Marmarisliler domuz nöbeti tutuyor

MUĞLA - Turizm kenti Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaban domuzları şehir hayatına alışarak korkusuzca irili ufaklı sokak aralarında gezip çöpleri karıştırıp, evlerin bahçelerine giriyor. Evlerinin bahçesinde sebze fidanı diken vatandaşlar sabaha kadar domuz nöbeti tuttuklarını belirtiyor.

Pandemi ve orman yangınlarının ardından yaşam alanlarının yok olması ile karşı karşıya gelen yaban domuzları, ilçe merkezine girerek kendilerine yiyecek arıyorlar. Evlerin bahçelerinde eşinen domuzlardan korkan vatandaşlar zaman zaman polise ve zabıtaya haber verdiklerini ifade ederek 'polis gelip bahçelerimizden çıkarıyor, bazen de biz sabaha kadar nöbet tutup bahçemizi koruyoruz " diyor.

Mahalle sakinleri " Biz hayvanları seviyoruz, zarar vermeyeceklerini bilsek ellerimizle besleriz ancak korkuyoruz. Bahçelerimize girip biber, patlıcan fidanlarımızı eşiyorlar biz de her gece nöbet tutuyoruz " şeklinde konuşarak yetkililerden bir çözüm bulmalarını rica ettiklerini belirttiler.