Marmaris'teki yangından sonra yeniden yeşeren orman havadan görüntülendi

Marmaris'te geçen yıl çıkan yangında 4 bin 392 hektarlık orman kül olmuştu. Ancak yapılan çalışmalarla yeniden yeşeren alan, dron ile havadan görüntülendi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen üretim çalışmaları kapsamında yanan ağaçlar temizlendi ve bölgede doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, başarılı çalışmaları kutladı.

MUĞLA'nın turistik ilçesi Marmaris'te geçen yıl çıkan 4 bin 392 hektara yakın ormanın yandığı, yapılan çalışmayla yeniden yeşeren alan, havadan görüntülendi.

Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran 2022'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu. Soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklandı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı başarılar toprağa yeşil ile yazılır. Marmaris, yeşil vatanın kahramanlarının insanüstü emeği ile küllerinden doğarak yeniden yeşile kavuştu. Küller arasından yükselen bir destanı, 1 yıl içinde yazan tüm neferlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.