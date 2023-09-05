Marmaris'teki Orman Yangınları Söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınları, gece boyu süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Havadan ve karadan müdahale edilen 9 noktadaki yangınlar kontrol altına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınları söndürüldü.
Karaca, Yeşilbelde, Hisarönü, Turgut ve Adaköy mahallelerindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangınlarda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçilerince gece boyu çalışma yürüttü.
Havadan ve karadan müdahale edilen 9 noktada çıkan yangınlar söndürüldü.
Turgut Mahallesi'nde karadan ulaşımın olmadığı noktadaki yangına ekipler teknelerle taşındı.
Dün 5 mahallede ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış ekipler 9 noktadaki yangınların 7'sini dün gece söndürmüştü.