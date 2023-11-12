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Marmaris'te Yıldırım Kaynaklı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin zamanında ve etkin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın, Bördübet mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti ve alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.