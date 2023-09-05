Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Kapalı Çarşı su altında kaldı. Esnaflar ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam ediyor.

- Marmaris'te sağanak yağış sonrası kapalı çarşıyı su bastı

MUĞLA - Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayan ve ara ara hızını arttıran yağmur yağışı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili oldu. İlçe merkezinde bulunan Kapalı Çarşı, yağış sonrası su altında kaldı.

Marmaris'te dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış devam ederken, ilçenin simgesi haline gelen kapalı çarşı her yağış sonrası yaşanan manzara yine yaşandı. Yağışlar gece boyunca devam ederken, Kapalı çarşının içini ve bazı dükkanları su bastı. Esnaflar ve Marmaris Belediyesi ekipleri çarşı içini ve dükkanları temizlemeye devam ediyor.