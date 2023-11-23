Marmaris'te sağanak yağış etkisini sürdürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Yağışlar nedeniyle dereler doldu, ağaçlar elektrik tellerinin üzerine devrildi. Ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Marmaris'te sağanak yağış

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor.

Marmaris'te gece saatlerinde etkini hissettiren sağanak yağış dereleri doldurdu. Derelerden akan sular denizin rengini değiştirirken, Marmaris'teki büyük orman yangınlarından kalan bazı ağaçlar elektrik tellerinin üzerine devrildi. Yağış nedeniyle yola düşen kaya parçaları temizlenirken, ilçedeki tüm ekipler teyakkuz halinde çalışmalarına devam ediyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Marmaris için yaptığı şiddetli fırtına ve yağış uyarısının ardından dün gece yarısından sonra 02.30 sularında başlayan yağışlarla birlikte şimdiye kadar metrekareye 50 kilogram yağış düştüğü bilgisi edinildi.

"Yangından kalan ağaçlar elektrik tellerinin üzerine düştü'

Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde yağmur ve şiddetli rüzgarın etkisi ile büyük Marmaris yangınından sonra kalan bazı ağaçlar, elektrik tellerinin üzerine düştü. Ekiplerin hızlı müdahaleleri ile her hangi bir olumsuz durum yaşanmadan sorun çözülürken ilçe genelinde devrilme tehlikesi oluşturan ağaçlar için önlemler alındı. Selimiye Mahallesi yolunda yola düşen dev kaya parçası İlçe Jandarma trafik ekiplerinin güvenlik önlemleri almasının ardından yoldan kaldırıldı.

'Derelerden akan balçıklı sular denizin rengini değiştirdi'

Yağışlarla beraber dağlardan akan balçıklı sularla dolan dereler aktıkları denizin rengini kahverengiye çevirdi. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu Marmaris'te etkisini gösteren yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.