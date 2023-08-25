Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın, sahnenin kulis kısmındaki elektrik kontağından çıktı ve hızla büyümeden söndürüldü. Olayda sadece maddi hasar meydana geldi.

Marmaris'te otel yangını

Sahnenin kulis kısmındaki elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Bir anda gökyüzünü dumanların kapladığı olayda oteldeki yangın büyümeden söndürülürken olayda sadece maddi hasarın oluşması teselli kaynağı oldu.

Yangın sabahın erken saatlerinde otelin bahçesinde bulunan sahnenin kulis kısmında başladı. Elektrik aksamından kaynaklı olduğu düşünülen yangında bir anda gökyüzüne dumanlar kapladı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Marmaris itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangında otelde maddi hasar meydana geldi.