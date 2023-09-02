Marmaris'te Ormanda Yangın Çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ormanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ormanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 13.20 sıralarında Karacahisar bölgesi Gökova körfezine bakan Tuzla ve Löngöz koyu arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hava ve kara unsurları sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, bölgede yağmurun zaman zaman etkili olduğu belirtildi.