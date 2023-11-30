Marmaris'te orman yangını sonrası kereste kamyonu devrildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarının ardından yanan ağaçların kesim çalışmalarını yapan firmanın kereste kamyonu toprak yolda kayarak devrildi. Yaralanan ya da can kaybı olmayan kaza ile ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 yılında çıkan orman yangınlarının ardından yanan ağaçların kesim çalışmalarını yapan firmanın kereste kamyonu toprak yolda kayarak devrildi. Yaralanan ya da can kaybı olmayan kaza ile ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'e bağlı Osmaniye ile İçmeler mahalleleri arasında meydana gelen kazada, yangın sonrası yanan ve kesilen ağaçları kereste olarak taşıyan kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kayması sonucu devrildi. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförünün imdadına Marmaris Orman İşletme ekipleri, Jandarma ve zabıta yetişti. Kaza ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de geldiği olay yerinde ekipler kamyonun kurtarma çalışmasına başladılar.

Tek taraflı ve maddi hasarlı meydana gelen kaza ile ilgili Jandarma ekipleri çalışma başlattı. - MUĞLA