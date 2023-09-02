Marmaris'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına 5 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 5 su tankeri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Karadan ulaşımın olmadığı bölgede ekipler yol açma çalışması yapıyor.