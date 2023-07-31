Marmaris'te Orman Şehitleri Çeşmesi Açıldı

Marmaris'te 2021 yılında meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in anısını yaşatmak için Marmaris Belediyesi tarafından Orman Şehitleri Çeşmesi yaptırıldı. Çeşme, 29 Temmuz'da başlayan yangının yıl dönümünde orman şehitlerinin yakınlarının da katılımıyla hizmete sunuldu.

Marmaris'te 2021 yılında meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in anısını yaşatmak için Marmaris Belediyesi tarafından Orman Şehitleri Çeşmesi yaptırıldı. Çeşme, 29 Temmuz'da başlayan yangının yıl dönümünde orman şehitlerinin yakınlarının da katılımıyla hizmete sunuldu.

Marmaris'te 2021 yılının haziran ve temmuz aylarında meydana gelen iki farklı yangında orman işçisi Görkem Hasdemir ve turizmde çalışan Şahin Akdemir hayatlarını kaybetmişti. 29 Temmuz'da başlayan büyük Marmaris yangının yıl dönümünde, Hasdemir ve Akdemir'in anısını yaşatmak için yangınların meydana geldiği İçmeler Mahallesi'nde Orman Şehitleri Çeşmesi açıldı. Her iki orman şehidinin de adlarının yaşatılması için Marmaris Belediyesi tarafından yaptırılan çeşmenin açılışına Hasdemir ve Akdemir aileleri katıldı.

Orman şehitlerinin anısının burada yaşatılacağını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, şunları söyledi:

"2021 yılının haziran ve temmuz aylarında İçmeler bölgesinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesi çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir kardeşlerimizin anısını yaşatmak için, yine İçmeler bölgesine hayrat çeşmesi yaptırdık. İnsanlar, gerçek anlamda ölümü, isimleri unutulduğu zaman yaşarlar. Biz, bu kardeşlerimizi unutmayacağız. Orman şehitlerimizin isimleri burada sonsuza dek yaşayacak. Görkem ve Şahin kardeşlerimizi bir kez daha minnetle ve saygıyla anıyor, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

ZEYTİN AĞACI DİKİLDİ

Orman şehitleri Hasdemir ve Akdemir'in aileleri de çeşme açılışında duygusal anlar yaşadı. Kaybettikleri oğullarının anısının burada yaşatılacağı için çok mutlu olduklarını belirten aileler, Marmaris Belediyesi'ne ve Başkan Oktay'a teşekkür etti. Çeşmenin bulunduğu alana zeytin ağaçları da dikildi.