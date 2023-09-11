Marmaris'te öğrenci servislerine denetim

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik ekipleri yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde öğrenci servislerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde servis araçlarının ve şoförlerinin hepsinin belgelerinin tam olduğu gözlemlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik ekipleri yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde öğrenci servislerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde servis araçlarının ve şoförlerinin hepsinin belgelerinin tam olduğu gözlemlendi.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli bir şekilde okullara taşınması amacıyla Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme amirliği ekipleri 14 adet öğrenci servisini denetledi. Trafik ekipleri, tüm belgeleri tamam olan denetim yaptıkları servis araçlarının içine girerek şoför ve öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceğini belirtti. - MUĞLA