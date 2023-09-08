Marmaris'te motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet uçuruma yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.