Marmaris'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden zabıta komiseri için cenaze töreni düzenlenecek
Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan zabıta komiseri Durali Çetin, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çetin'in cenazesinin yarın Milas ilçesinde düzenlenecek cenaze töreni sonrası defnedileceği öğrenildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan zabıta komiseri Durali Çetin, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Marmaris Belediyesi'nde zabıta komiseri olarak görev yapan Çetin, geçen yıl 2 Kasım'da ilçede geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, söz konusu tarihten beri hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.
Çetin, buradaki tüm tedavilere rağmen yaşamını yitirdi.
Çetin'in cenazesinin yarın Milas ilçesinde düzenlenecek cenaze töreni sonrası defnedileceği öğrenildi.