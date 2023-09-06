Marmaris'te motosiklet kazası: Sürücü ve yolcu yaralandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve yolcu yaralandı. Kazada, sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen motosikletin sürücü ve yolcusu yaralandı.
Y.S. (19) yönetimindeki 48 AJM 078 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Caddesi'nde, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, Y.S. ile motosiklette bulunan K.S. (42) yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam