Marmaris'te motosiklet kazası: İki kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ani fren sonucu motosiklet takla attı ve sürücü ile beraberindeki kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın yaşandığı an ve yaralılara yardım edenler yer alıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ani fren yapan motosikletin takla atması sonucu iki kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yo kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, ani fren sonucu motosikletin takla atması ve araçtaki iki kişinin düşerek yaralanması yer alıyor. Kayıtta ayrıca kazayı görenlerin yaralılara yardıma koştukları görülüyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde dün meydana gelen kazada motosiklet sürücü Y.S. (19) ve beraberindeki K.S. (42) yaralanmıştı.