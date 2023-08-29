Marmaris'te Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 2 motosiklet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Efe İ. yönetimindeki 48 ST 400 plakalı motosiklet, Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde, Ayşe İ. idaresindeki 48 SL 752 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile motosiklette bulunan Raziye Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Yaşam