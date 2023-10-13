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Marmaris'te kaza: 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.