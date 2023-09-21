Marmaris'te kaybolan dalgıç denizde ölü bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dalış yaptıktan sonra kaybolan profesyonel dalgıç Ergün Kaplan, sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dalış yaptıktan sonra kendisine ulaşılamayan ve kayıp ihbarında bulunulan profesyonel dalgıç Ergün Kaplan (52) sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, profesyonel dalgıç olan Ergün Kaplan, dün Hisarönü açıklarında sandalı ile dalış yapmaya gitti. Akşam saatlerinde geri dönmeyen Kaplan'ın yakınları güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kaplan'ı arama çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde bindiği sandal bulunan Kaplan'ın o bölgede arama çalışmalarına yoğunluk verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler Söğüt açıklarında Kaplan'ın cansız bedenine ulaşarak denizden çıkardı. Profesyonel dalgıç Ergün Kaplan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA