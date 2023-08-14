Üye Girişi
Haberler

Marmaris'te kaybolan 2 turist ormanlık alanda bulundu

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 turist, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu. Turistler sağlık kontrollerinin ardından otellerine götürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 turist ormanlık alanda bulundu.

İçmeler Mahallesi'nde kayboldukları bildirilen 2 turist için AFAD ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, dağlık alanda mahsur kaldığı belirlenen 2 turiste ulaşarak, güvenli alana tahliye etti.

Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan turistler, polisin yardımıyla otellerine götürüldü.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Yaşam

Marmaris turist Muğla AFAD Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title