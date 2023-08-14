Marmaris'te kaybolan 2 turist ormanlık alanda bulundu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 turist, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu. Turistler sağlık kontrollerinin ardından otellerine götürüldü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 turist ormanlık alanda bulundu.
İçmeler Mahallesi'nde kayboldukları bildirilen 2 turist için AFAD ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, dağlık alanda mahsur kaldığı belirlenen 2 turiste ulaşarak, güvenli alana tahliye etti.
Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan turistler, polisin yardımıyla otellerine götürüldü.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Yaşam