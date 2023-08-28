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Marmaris'te Karaya Oturan Tekne Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında karaya oturan ve içinde 2 kişi bulunan 11 metre uzunluğundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-2 tahliye botu kurtardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında karaya oturan ve içinde 2 kişi bulunan 11 metre uzunluğundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-2 tahliye botu kurtardı.

Marmaris Bozburun önlerinde karaya oturan ve içerisinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu 11 metrelik tekneyi yedekleyerek özel marinaya emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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