Marmaris'te Karaya Oturan Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında karaya oturan ve içinde 2 kişi bulunan 11 metre uzunluğundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-2 tahliye botu kurtardı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında karaya oturan ve içinde 2 kişi bulunan 11 metre uzunluğundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-2 tahliye botu kurtardı.
Marmaris Bozburun önlerinde karaya oturan ve içerisinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu 11 metrelik tekneyi yedekleyerek özel marinaya emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam