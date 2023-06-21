Marmaris'te Dünya Yoga Günü kutlandı

21 Haziran Dünya Yoga Günü, Marmaris Belediyesi tarafından Marmaris Wellness iş birliğiyle organize edilen yoga etkinliğiyle kutlandı.

2014 yılından bu yana 21 Haziran'da kutlanan Dünya Yoga Günü kapsamında Marmaris'in birçok noktasında vatandaşlar yoga yaptı. Yogaya dair farkındalığın artırılması amacıyla kutlanan gün kapsamında sabah saat 07.00'de Marmaris Halk Plajı'nda bir araya gelen yogaseverler güneşi selamladı. Etkinlikler Burunucu'nda, Türkmenistan Parkı'nda, yoga stüdyolarında ve çevrim içi olarak devam etti.

Türkmenistan Parkı'nda düzenlenen sandalye yogasına genellikle masa başında çalışan belediye personeli de katıldı. Etkinlik hakkında açıklama yapan yoga eğitmeni Sercan Cihan, "Dünya Yoga Günü, yogayı tanıtmak için çok güzel bir fırsat. Bugün de yogaya alternatif özellikle masa başı çalışanlar için omurgalarını esnetebilecekleri sandalye yogası yaptık. Etkinliklerimize sağladıkları destek için belediyemize teşekkür ederiz" dedi.