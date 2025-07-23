Marmaris'te Domuzlar Denize Girdi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde serinlemek için denize inen domuzlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Etkili olan bunaltıcı sıcak hava, yalnızca insanları değil, yaban hayvanlarını da etkiledi. Kavurucu sıcaklardan bunalan yaban domuzları, serinlemek için sahil kesimlerine indi. Deniz kenarına kadar gelen domuzlar, bir süre suda serinledikten sonra tekrar ormanlık alana döndü.

Domuzların denize girmesi, o sırada sahilde bulunan yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle karşılandı. Pek çok kişi o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.