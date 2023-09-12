Marmaris'te Boğulan Şahıs Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir şahıs, sahil güvenlik ekipleri tarafından bulunduğu tekneden alınarak hastaneye götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bulunduğu tekneden alınarak hastaneye götürülen şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Kumlubük açıklarında özel bir teknede bulunan bir şahsın boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından Marmaris Kolluk Destek Timi görevlendirildi. Marmaris Kolluk Destek Timi tarafından DEGAK-07 Botu ile sağlık ekipleri bahse konu tekneye intikal ettirildi. T.D. (52) isimli şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra özel bir hastaneye sevki sağlandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen T.D. hayatını kaybetti. - MUĞLA