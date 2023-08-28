Marmaris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, zaferin gururunu ve mutluluğunu paylaştı. Marmaris'te düzenlenecek fener alayı ve konserle bayram coşkusu yaşanacak.

Marmaris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Eşsiz zaferin 101. yılına ulaşmanın gurur, onur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferin 101. yıl dönümü Marmaris'te coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, milli bayramların değerinin ve öneminin son dönemde daha da arttığını ifade ederek "101 yıl önce bu topraklarda tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazıldı. 30 Ağustos; Türk ulusunun Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Eşsiz zaferin 101. yılına ulaşmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

30 Ağustos'ta düzenlenecek fener alayı ve konserle bayram coşkusunu doyasıya yaşayacaklarını ifade eden Başkan Oktay, "Elimizde bayraklar, dilimizde marşlar, yüreğimizde vatan sevdası ile bayramımızı kutlayacağız. Fener alayında Atatürk Meydanı'na yürüyeceğiz. Burada da Tuğba Yurt'un vereceği konser ile bayram coşkusunu vatandaşlarımızla birlikte paylaşacağız" şeklinde konuştu. Oktay sözlerini; "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" diyerek tamamladı.

30 Ağustos Çarşamba günü sabah 09.30 çelenk koyma törenin ardından 10.00'da Kaymakamlık makamında tebrikat töreni yapılacak. Saat 10.30'da da Atatürk Meydanı'nda okulların gösterileri olacak. Saat 21.00'de başlayacak fener alayının ardından pop müziğin sevilen ismi Tuğba Yurt 21.30'da Atatürk Meydanı'nda bir konser verecek. Son yılların sevilen sesi Tuğba Yurt, şarkılarını Marmarislilerle birlikte söyleyecek. - MUĞLA