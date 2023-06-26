Marmaris'te 11. Pati Festivali düzenlendi

Marmaris Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 11. Pati Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Hafta sonu iki gün süren festivalde, canlı müzik performansları, çocuk korosu konserleri, dans ve folklor gösterileri yapıldı. Festivalde, köpekler için 'Pati Stil Yarışması' da düzenlendi.

Marmaris Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 11. Pati Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Hafta sonu iki gün süren festivalde, canlı müzik performansları, çocuk korosu konserleri, dans ve folklor gösterileri yapıldı.

Marmaris'te düzenlenen 11. Pati Festivali, çeşitli etkinliklerle hafta sonuna renk kattı. Stantların kurulduğu 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki festivalde, 21 köpeğin katıldığı 'Pati Stil Yarışması' da düzenlendi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Belediye Meclis Üyesi Hasan Yaylalı, Marmaris Hayvanları Koruma Derneği (MAHAYKO) Başkanı Özlem Pınar Onur'ın jüri üyeliği yaptığı yarışmada köpekler podyumda boy gösterdi.

"SATIN ALMAYIN, SAHİPLENİN"

Tüm canlıların yaşam hakkının olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Özellikle sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak için bu festivale destek verdik. Bir kez daha sesleniyoruz; satın almayın, sahiplenin" dedi.

Festivalde, Marmaris Belediyesi'nin geçen hafta hizmete aldığı mama üretim tesislerinde üretilen mamalar da tanıtıldı. Mamaların beğenilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Oktay, "Can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.