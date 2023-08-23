Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Ekipleri Oyuncakları ve Spor Aletlerini Tamir Ediyor

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri, parklarda bozulan oyuncakları ve spor aletlerini tamir ediyor, kırılanları ise yenisiyle değiştiriyor. Ayrıca yeni parklar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, parklar ve yeşil alanlarda bakım-onarım, budama ve mevsimlik çiçek dikimine devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri, parklarda bozulan oyuncakları ve spor aletlerini tamir ediyor, kırılanları ise yenisiyle değiştiriyor.

Marmaris'e yeni parklar kazandırmak için de çalışan ekipler, parklar ve yeşil alanlarda bakım-onarım, budama ve mevsimlik çiçek dikimine devam ediyor.

Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Ekiplerimiz ilçemizin yeşil alanlarının bakımlarını rutin olarak sürdürüyor, modern ve estetik görünümleriyle de ilçemize yakışan işlere imza atıyorlar. Tüm çalışmalarımızı yeşil alanların arttırılması yönünde planlıyoruz. Vatandaşlarımıza açık alanlarda daha keyifli vakit geçirebilecekleri parklar sunuyoruz" dedi.