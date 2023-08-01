Marmaris Belediyesi Marvelos Akıllı Bisiklet Sistemi ile Ulaşımı Kolaylaştırıyor

Marmaris Belediyesi'nin bisikleti spor ve hobi amaçlı olmanın ötesine taşıyarak ulaşım amaçlı kullanılmak üzere hayata geçirdiği projeler meyvelerini veriyor. 'Sağlığa pedalla, hayatı yakala!' sloganıyla hizmet veren Marvelos Akıllı Bisiklet Sistemi'ni 4 yılda 94 bin 570 kişi kullanırken bisiklet yolu ağı da 21.3 kilometreye çıkarıldı. Bisikletseverlerin cep telefonlarına indirilen Marvelos uygulaması üzerinden kiralama yapabildiği sistemi ise 4 yıllık süreçte 94 bin 570 kişi kullandı.

Marmaris Belediyesi'nin bisikleti spor ve hobi amaçlı olmanın ötesine taşıyarak ulaşım amaçlı kullanılmak üzere hayata geçirdiği projeler meyvelerini veriyor. 'Sağlığa pedalla, hayatı yakala!' sloganıyla hizmet veren Marvelos Akıllı Bisiklet Sistemi'ni 4 yılda 94 bin 570 kişi kullanırken bisiklet yolu ağı da 21.3 kilometreye çıkarıldı.

Marmaris Belediyesi, 4 yılda bisiklet yolu ağını 21.3 kilometreye çıkarırken; 11 adet de bisiklet kiralama istasyonu kurdu, 5 farklı yerde bisiklet bakım noktası açtı. Bisikletseverlerin cep telefonlarına indirilen Marvelos uygulaması üzerinden kiralama yapabildiği sistemi ise 4 yıllık süreçte 94 bin 570 kişi kullandı.

Bisikletin en önemli alternatif ulaşım aracı olarak gördüklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, şöyle konuştu:

"Biz bisikleti sadece bir hobi veya spor aracı değil bir ulaşım aracı olarak görüyoruz ve yatırımlarımızda da bu ayrıntıyı her zaman dikkate alıyoruz. Üstyapı ve çevre düzenlemesini gerçekleştirdiğimiz tüm büyük projelerde bisiklet yollarını da ekleyerek bisiklet yolu uzunluğunu 21 kilometrenin üzerine çıkardık. Bisiklet dostu bir yerel yönetim olarak bisiklete dair yatırımlarımız devam edecek. Kentin sadece görünen bölgelerinde değil tamamına yaymak gibi bir hedefimiz var. Tüm çalışmalarımızı, programlarımızı buna göre değerlendiriyoruz. Kısa vadede Hollanda olmasa bile uzun vadede Hollanda'yı geçebileceğimizi düşünüyorum. 21.3 km'lik bisiklet yolu ağımızı her geçen gün güçlendiriyor, sağlıklı, güvenli, ekonomik ve doğa dostu bisiklet kullanımını artırıyoruz. Lütfen bisiklet yollarına araçlarınızı park etmeyiniz."