Marmaris Belediyesi, Marmaris-Muğla yolunda temizlik çalışmalarına devam ediyor

Sorumluluk alanı dışındaki koylar, orman alanları, karayolları kenarları, piknik noktaları, seyir tepelerinin temizliğini de gerçekleştiren Marmaris Belediyesi temizlik işleri ekiplerinin son mesai yeri Marmaris-Muğla yolu oldu.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, günlük yaptığı rutin temizlik dışında sorumluluk sahası dışında kalmasına rağmen pek çok noktada çalışmalarını sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü ve Karayolları Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yer alan alanlar ekiplerce temizleniyor.

İKİ GÜNDE 150 POŞET ÇÖP

Ekiplerin son olarak çalışma yaptığı nokta Marmaris'e giriş yolu oldu. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında kalan Muğla – Marmaris yolunda iki günlük temizlik gerçekleştirildi. Gökbel kavşağı – Marmaris girişi arasında gerçekleşen çalışmada yol kenarları, orta refüjde mıntıka temizliği gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren mesai yapan 9 personel iki günde 150 poşet çöp topladı.

SORUMLULUK ALANINDA DEĞİL

Sorumluluk alanı dışındaki koylar, orman alanları, karayolları kenarları, piknik noktaları, seyir tepelerinin temizliğini de gerçekleştirdiklerini belirten Marmaris Belediyesi yetkilileri, "Kötü görüntülerin önüne geçmek için sorumluluk alanımız içinde olup olmamasına bakmaksızın her noktada hizmet veriyoruz. İki gün boyunca da Karayolları'nın sorumluluk alanında çalışma gerçekleştirdik. Maalesef ki çok sayıda cam şişe, pet şişe, plastik poşet, kağıt gibi çöp topladık. Bir kez daha vatandaşlarımızdan çöplerini çöp kutularına atmaları noktasında duyarlılık bekliyoruz" açıklaması yaptılar.