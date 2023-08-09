Marmaris Belediyesi Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'nda Yeni Peyzaj Çalışması

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı üzerinde dev saksılarla yapılan yeni peyzaj çalışmasını tamamladı. Çalışma, bölge sakinleri tarafından modern ve farklı olarak değerlendirildi.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı üzerinde yeni bir peyzaj çalışmasına imza attı. Yeşil renge boyanan ve ışıklandırılan dev saksılar ilgi çekti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelindeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, Ketenci Deresi yanında yer alan üçgen alanda yeni bir peyzaj çalışması yaptı. Bölge sakinlerinin beğenisini toplayan çalışmada boyları 1.5 metre olan dev yuvarlak saksılar kullanıldı. Saksıların etrafına Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oturma alanları yapıldı. Saksıların içine kraliçe palmiye ile loropetalum bitkisi dikilirken, peyzaj çalışması gece aydınlatması ve su bağlantısı da yapılarak tamamlandı. Alanda yer alan bisiklete binen çift heykeliyle birlikte oturma alanı ve meydan oluşturulmuş oldu. Özellikle fiber saksıların rengi ilgi çekerken, görsel açıdan da farklılık yarattı. Alanı eski haliyle kıyaslayan vatandaşlar, yeni halinin çok daha modern ve farklı olduğunu belirtti.