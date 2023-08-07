Marmaris Belediyesi Evlendirme Dairesi 2023 Yılında 415 Çiftin Nikahını Kıydı

Marmaris Belediyesi Evlendirme Dairesi, 2023 yılının ilk 7 ayında 415 çiftin nikahını kıydı. Ayda ortalama 60 çiftin nikahı kıyılırken, her sene olduğu gibi bu sene de yabancı uyruklu evlilikler dikkat çekti.

Marmaris Belediyesi Evlendirme Dairesi, 2023 yılının ilk 7 ayında 415 çiftin nikahını kıydı. Ayda ortalama 60 çiftin nikahı kıyılırken, her sene olduğu gibi bu sene de yabancı uyruklu evlilikler dikkat çekti.

2023 yılının ilk 7 ayı geride kaldı. Bu 7 ay içinde Marmaris Belediyesi'nin yoğun çalışan birimlerinden biri de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Evlendirme Dairesi oldu. Birim Temmuz ayına kadarki süre zarfında 415 çifti evlendirdi. Bir ayda ortalama 60 çiftin nikahını kıydı. Evliliklerde her iki tarafın da Türk vatandaşı olduğu 262 nikah kıyıldı.

Düğün turizmi büyüyor

Tarihi ve turistik mekanları, doğal güzellikleriyle Marmaris yine nikah törenini bu destinasyonda gerçekleştirmek isteyen yabancı çiftlerin de gözdesi oldu. Her sene olduğu gibi bu sene de yabancı uyruklu evlilikler dikkat çekti. Her ikisi de yabancı uyruklu 46 nikah kıyılırken, yabancı kadınla evlilik 100, yabancı erkekle evlilik 7 olarak kayıtlara geçti. İlçede alternatif turizm çeşitleri arasında yer alan düğün turizminin özellikle Eylül ve Ekim aylarında yoğun olarak gerçekleşmesi bekleniyor. - MUĞLA