Marmaris Belediyesi Çocukları Unutmadı

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Marmaris Belediyesi çocuk sesleriyle doldu taştı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret eden anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan etkinlikler dolayısıyla teşekkür etti.

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Marmaris Belediyesi çocuk sesleriyle doldu taştı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret eden anaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan etkinlikler dolayısıyla teşekkür etti.

Çocuklarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Başkan Oktay, "İçmeler Hizmet Binası'nda ağırladığımız çocuklarımızın mutluluğu ve enerjisi hepimize yansıdı. Miniklerimiz neşe dolu sohbetleriyle günümüzü aydınlattı. 100 yıl gururunu yaşadığımız etkinliklerde çocuklarımızı da unutmamış, onların da bayramı en güzel biçimde kutlaması için elimizden geleni yaptık. Büyüdüklerinde bu günleri büyük bir gururla hatırlayacaklar. Bu vesileyle tüm çocukların doyasıya gülebildiği, özgürce koşabildiği, huzur dolu bir dünya temennisiyle Dünya Çocuk Hakları Günü'nü de kutluyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum" dedi.

Çocuklara küçük hediyeler verilirken anaokulu öğretmenleri ve öğrenciler de Başkan Oktay'a teşekkür etti.