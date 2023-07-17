Marmaris Belediyesi 81 Bin Metrekare Yeşil Alan Düzenlemesi Gerçekleştirdi

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son 4 yıllık süreçte toplamda 81 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Oktay yapılan çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarının da arttırıldığını kaydetti.

Yeşil ve mavinin buluştuğu Marmaris'i daha da yeşil yapmak için çalışan Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü uygun noktalara yeni yeşil alanlar kazandırırken mevcut parkların da bakımlarını yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilerek yapımı ve yenilenmesi tamamlanan parklar ve yeşil alanlar, 7'den 70'e tüm kesimlerin ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanıyor. Müdürlük 110 parkta rutin çalışma gerçekleştirirken, 41 parkta da yenileme çalışması hayata geçirdi. Kent sakinlerini yeşil alanlarla buluşturan çalışmalar sonucu 2019 yılı Mart ayında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5.09 metrekare iken, 2023 yılı Temmuz ayında bu rakam 6.40'a yükseltildi.

2019-2023 yılları arasında dört yıllık süreçte 81 bin metrekarelik yeşil alanda düzenleme çalışması yapıldı. En dikkat çeken çalışmaysa Armutalan Mahallesi, Camiavlı mevkinde hayata geçirildi. 10 bin metrekarelik alana; içinde oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları ve farklı temalı alanların yer aldığı Yaşam Parkı yapıldı. Merkeze uzak mahallelerde de çocuk parkları, yeşil alanlar, okul bahçelerine yönelik imalatlar gibi pek çok farklı çalışma yürütüldü.

Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede yeşil alan miktarının her geçen sene arttırıldığı da belirterek şu ifadeleri kullandı, "Ekiplerimiz ilçemizin yeşil alanlarının bakımlarını rutin olarak sürdürüyor, modern ve estetik görünümleriyle de ilçemize yakışan işlere imza atıyorlar. Tüm çalışmalarımızı yeşil alanların arttırılması yönünde planlıyoruz. Vatandaşlarımıza açık alanlarda daha keyifli vakit geçirebilecekleri parklar sunuyoruz" - MUĞLA