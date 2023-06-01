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Marmaris Açıklarında Kaşalot Balinası Görüntülendi

Marmaris Açıklarında Kaşalot Balinası Görüntülendi

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi Amos antik kenti açıklarında 10-12 metre uzunluğunda Kaşalot cinsi olduğu tahmin edilen balina vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Marmaris açıklarında balina sürprizi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi Amos antik kenti açıklarında 10-12 metre uzunluğunda Kaşalot cinsi olduğu tahmin edilen balina vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Küçük bir gezi teknesinde seyreden vatandaşlar aniden su yüzüne çıkan balina ile şaşkınlıklarını gizleyemediler. İlk şaşkınlığını atlatan vatandaşlar bu anı cep telefonları ile kaydetti. Tek başına yüzdüğü görülen Kaşalot cinsi balina zaman zaman su püskürterek gözlerden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Marmaris Muğla Yaşam Haberler

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