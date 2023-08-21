Marmara Adası'nda Makilikte Yangın Çıktı

Balıkesir'in Marmara Adası'nda, Kaltepe mevkisindeki makilikte çıkan yangın, bir eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

BALIKESİR'in Marmara Adası'nda, Kaltepe mevkisindeki makilikte yangın çıktı. Alevler bir eve de sıçrarken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Marmara Adası, Kaltepe mevkisindeki makilikte çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler bir eve de sıçrarken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını yerleşim bölgesine sıçramadan kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.