Erzurum şehir merkezinde bir markete yanlışlıkla giren alaca sansar market sahiplerini tedirgin etti. İhbar üzerine gelen uzmanlar davetsiz misafiri saklandığı yerden çıkardı ve doğal yaşamına bıraktı.

Markette alaca sansar sürprizi

ERZURUM - Erzurum şehir merkezinde bir markete yanlışlıkla giren alaca sansar market sahiplerini tedirgin etti. İhbar üzerine gelen uzmanlar davetsiz misafiri saklandığı yerden çıkardı ve doğal yaşamına bıraktı.

Alaca sansarı marketten uzaklaştıramayan vatandaşlar, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklara haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Veteriner Hekim Selçuk Albayrak, alaca sansarı güvenli bir şekilde yakalamak için uğraş verdi.

Yakalanan alaca sansarın veteriner hekim tarafından yapılan ilk muayenesi sonucu herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine doğal yaşam alanına uygun kırsal bir yerde tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı. Yetkililer, "Bu tarz nadir görülen olaylarda vatandaşların kendi güvenlikleri için müdahale etmemeleri, uzman ekiplerin gelmesinin beklenilmesi önemlidir. Bu durumlarda çeşitli zoonoz hastalıkların oluşabileceği bunların yanı sıra fiziki yaralanmalara da sebebiyet verebileceğini unutulmamalıdır. Uzmanlara haber verilmesi halinde sağlıklı ve güvenli bir şekilde hayvanlar yakalanır, doğal yaşamlarına bırakılır" denildi.