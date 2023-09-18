Sosyal farkındalık için yardım faaliyetleri yapan Mardinli vatandaş, down sendromlu ve zihinsel engelli çocukları misafir ederek yaptığı yemekler ile sevindirdi.

Mardinli hayırsever, özel çocuklar için kolları sıvadı

MARDİN - Sosyal farkındalık için yardım faaliyetleri yapan Mardinli vatandaş, 55 down sendromlu çocuk ve ailelerini misafir ederek yaptığı yemekler ile sevindirdi.

Sosyal farkındalık için özel çocukları toplayıp yemek dağıtan Mehmet Beray Akçay, down sendromlu ve zihinsel engelli çocukların hayatına dokunarak çocukların aileleri ve öğretmenleri tarafından takdir edildi.

Akça, 55 kişilik arkadaş grubunu ağırladıklarını belirterek, "Bugün özel olduklarını düşündüğüm kardeşlerimi ağırladık. Aileleri ile beraber geldiler. Güzel bir yemek yedik, çok sevindiler. 55 kişilik bir arkadaş grubuyla geldiler. Çocukların aileleri ile tanıştık. Biz çok sevindik, onlar da sevindi. Beraber bahçede top oynadık, bayağı bir zaman geçirdik. Hafta sonu sebebi ile okullar kapalıydı. Biz de bunu fırsata çevirdik" dedi.

Farkındalık oluşturmak için bu organizasyonu yaptığını aktaran Akçay, "Farklı organizasyonlarda özel öğrenciler için biraz farklı şeyler yapabiliriz. Buradaki amacım, farkındalık oluşturmaktır. Bu özel kardeşlerimizi başka bir zamanda tekrar ağırlamak isterim. Hem hayır hem de bir farkındalık oluşturmak için buraya getirdim" ifadelerini kullandı.

Daha farklı programlar yapacağını dile getiren Akçay, "Bu özel kardeşlerimizi tanıdığımıza çok mutlu olduk. Bir dahakine inşallah daha farklı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Buraya gelen özel kardeşlerimizin hocalarına çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.