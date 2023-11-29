Mardinli ayakkabı tamircisi 40 yıldır mesleğini sürdürüyor

MARDİN - Mardin'de 7 yaşında ayakkabı tamir etmeye başlayan Sıraccetin Dalas, tam 40 yıldır ekmeğini bu işten çıkartıyor.

7 yaşından beri ayakkabı tamirciliği yaptığını belirten Sıraccetin Dalas (47), tam 40 senedir ayakkabı tamirciliği yaptığını ve bu işten ekmeğini çıkardığını dile getirdi. Son zamanlarda işlerin bayağı iyi olduğunu aktaran Dalas, "Mesleğim bana babamdan, babama da dedemden kaldı. Babamın yanında işe başladım. Ustam vardı, onun yanında çalışıyordum. Allah rahmet eylesin vefat etti. Herkes eskiye döndü. Artık ayakkabı fiyatları çok yüksek geliyor. İnsanlar ayakkabılarını tamire getiriyor. Herkesin durumu iyi değil. Ayakkabı alamayanların yolu bize düşüyor" dedi.

Kendi çocuklarının bile bu işi yapmadığını ifade eden Dalas, "Yetiştirdiğim çıraklar da bu işi yapmıyor. Kendi çocuklarım bile öğrenmek istemiyor. İnsanlar bu mesleği yapmak istemiyor" diye konuştu.