Mardinli Ahşap Ustası Ahşap Bebek Beşikleri Üretiyor

MARDİN'de ahşap ustası Suphi Albayrak (74), 1973'te kurduğu 50 metrekarelik atölyesinde ürettiği ahşap bebek beşikleri, yurt içi ve yurt dışına satıyor.

Kızıltepe ilçesindeki Marangoz Çarşısı'nda 1973'te kurduğu 50 metrekarelik atölyesinde üretim yapan Suphi Albayrak (74), kapı ve pencere imalatıyla başladığı mesleğinde son 10 yıldır ahşap bebek beşiği üretiyor. Çınar ağacından yaptığı beşikleri ilerleyen yaşına rağmen geç saatlere kadar çalışarak yapan Albayrak, 'Gelişen teknolojiyle talep azaldı ama küçüğünü 7, büyüğünü de 10 günde yaptığım için yetiştiremiyorum. Tek başıma olduğum için bazen yetişmiyor, geç saatlere kadar çalışıyorum. Yurt dışından da, en çok Almanya'dan talep oluyor. Fiyatları 350 ile 1300 arasında değişiyorö dedi.

'10 ÇOCUĞUMU BU MESLEKLE BÜYÜTTÜM'

Türkiye'nin değişik illerinden ve yurt dışından da talepler aldığına işaret eden Albayrak, 'Yarım asırdan fazladır bu işi yapıyorum. Tabi ilk başlarda tahta kapı ve pencere yapıyordum. Son 10 yıldır da beşik üretiyorum. 5 kız ve 5 erkek olmak üzere 10 çocuğum var. Hepsini bu meslek ile büyütüp okuttum. Mesleğim ile ev ve arsa da aldım. Ben ürettiğim beşiklerin garantisini de veriyorum. Almanya'dan gelenler oluyor, bakıyorlar ve beğenip alıyorlar. İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep, Diyarbakır'a satıyorum. Özellikle köylerden gelip alanlar çok. Yani hem yurt içine hem de yurt dışına tahta beşik satıyorum.ö (DHA)