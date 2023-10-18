Mardin Nusaybin'de Bir Binada Yangın Çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonucunda ev sakinleri tahliye edildi ve yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise rapor sonrası belirlenecek.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Kışla Mahallesi'nde bir binanın 3'üncü katında yangın çıktığının görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında ev sakinleri dairede olmazken, bina sakinleri tahliye edilerek yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni hazırlanacak rapor sonrası belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN