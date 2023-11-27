Mardin Midyat'ta Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Ulucami Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü Ş.Ç., M.E.'ye çarptı. Meydana gelen kazada hem sürücü hem de yaya yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN