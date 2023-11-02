Mardin Kızıltepe'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerleri su bastı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar yolda yürümekte zorluk çekti, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı. Yağışla ilçe otogar alanı ile birçok cadde ve sokak suyla doldu, zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı araç sürücüleri de ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)