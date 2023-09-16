Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde 8 Mart Mahallesi Asur Sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Bahçeye ve ağaçlara sıçrayan yangında alevlerin etkisi ile bir evin camları patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bahçedeki yangına müdahale eden ekipler, yangını eve sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeni itfaiye ve polis ekiplerince araştırılıyor. - MARDİN